Госбюро расследований Украины не исключает перекрестный допрос Медведчука и Порошенко

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины не исключило возможность проведения перекрестного допроса экс-президента страны Петра Порошенко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в рамках дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах, по которому они оба проходят как подозреваемые. Об этом в пятницу на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь бюро Татьяна Сапьян.

"Насколько мне известно, Уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности. И если будет соответствующая база и необходимость, то следователи сделают соответствующие действия, соберут соответствующий фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух упомянутых вами лиц", - ответила она на соответствующий вопрос.