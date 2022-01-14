СМИ: свыше 1,7 млн секретных документов польской армии оказались в интернете

ВАРШАВА, 14 января. /ТАСС/. Свыше 1,7 млн секретных документов, касающихся всех сторон деятельности польских вооруженных сил, оказались в интернете в общем доступе. Об этом сообщает в пятницу интернет-портал onet.pl.

По этим данным, в сеть утекла информация о вооружении, боеприпасах, наличии запасных частей, обмундировании как сухопутных войск, так ВВС и флота. Часть данных касалась военной техники, закупленной Польшей в США, ФРГ и в Израиле.

"Этот материал стоит огромных денег. Это стратегические данные, получить которые хочет разведка России. Они дают основу для точного подсчета, каково материальное состояние военных подразделений, какие у нас резервы, какие подразделения мы считаем приоритетными и, говоря в целом, какова оборонная способность нашей страны", - сообщил порталу бывший начальник армейской контрразведки, генерал Петр Пытель.

Официального подтверждения утечки со стороны армейского командования пока не последовало.

Предположительно утечка произошла в Быдгощи, где размещается командование логистического планирования инспекции поддержки вооруженных сил в результате ошибки одного из сотрудников.