Эксперт: членство в НАТО и размещение вооружений альянса фатально для Украины

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Освоение территории Украины блоком НАТО и членство в нем неприемлемо для страны, это грозит серьезным конфликтом и фатальными последствиями для государства. Такое мнение в пятницу высказал ТАСС руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев, комментируя заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

"Появление на Украине вооружений и военных баз США на Азовском море, как и членство в альянсе, к которому стремится Киев - неприемлемый вариант. Сегодняшнее заявление Лаврова о красных линиях вполне ожидаемо с учетом того, что в качестве таких красных линий рассматривается вопрос не только формального членства Украины в НАТО, но и появившийся в прошлом году тезис о военном освоении украинской территории", - сказал эксперт.

В нынешней ситуации, по его словам, единственным путем для политического решения и урегулирования этой проблемы остается нейтральный, внеблоковый статус Украины. Одновременно, подчеркнул Золотарев, в настоящий момент "Украина практически превратилась в рогатину, с помощью которой коллективный Запад, прежде всего США и Великобритания, намерены дразнить Россию". Они отводят стране несубъектную роль в мировой политике, что означает для нее выступать в качестве "анти-России". "Для Украины это тупиковый путь, который рано или поздно приведет к серьезному конфликту и фатальным последствиям для государства", - сказал эксперт.

Ранее в пятницу глава российского МИД назвал две красные линии России в вопросе возможного вступления Украины в НАТО - это "появление альянса на российских границах" и "появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море".