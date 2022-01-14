Зеленский и Алиев обсудили создание транспортного коридора, объединяющего страны ГУАМ

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев на встрече в Киеве в пятницу обсудили перспективы создания транспортного коридора, объединяющего страны Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия, ГУАМ).

"Мы будем и дальше совместно работать над рядом перспектив. Среди прочего, это создание транспортного коридора, возможно в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдавию", - сообщил Зеленский журналистам по результатам переговоров.

Азербайджан готов к сотрудничеству с Украиной во всех сферах, в частности в энергетике и продовольственной безопасности, заявил президент Азербайджана.

"Мы готовы к сотрудничеству во всех сферах", - заверил Алиев.

При этом он перечислил перспективы сотрудничества в экономике, энергетике и продовольственной безопасности.