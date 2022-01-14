В МИД Турции рассказали, как прошли переговоры эмиссаров Анкары и Еревана

АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. Турецкий МИД заявил о позитивной и конструктивной атмосфере на встрече представителей Турции и Армении в Москве. Как отмечается в распространенном в пятницу заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, стороны договорились продолжать контакты без предварительных условий.

"Спецпредставители [Турции и Армении] в ходе этих первых переговоров, прошедших в позитивной и конструктивной атмосфере, предварительно обменялись мнениями относительно процесса нормализации, который будет реализовываться через диалог. Стороны договорились продолжить контакты без предварительных условий с целью полной нормализации", - отмечается в заявлении МИД Турции.

МИД Армении, в свою очередь, также положитель оценил состоявшиеся переговоры.

"В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации. Дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Армении.