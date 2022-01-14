СМИ: представители Японии и США обсудили ракетный запуск КНДР

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в пятницу в ходе телефонных переговоров обсудили осуществленный в этот день КНДР запуск ракеты. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что стороны условились продолжить тесное взаимодействие для выработки подхода в этой области в сотрудничестве с властями Республики Корея.

По данным Министерства обороны Японии, власти КНДР в пятницу осуществили на западе страны по меньшей мере один запуск баллистической ракеты в восточном направлении. Высота ее полета в наивысшей точке составила около 50 км, она пролетела порядка 400 км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Это уже третий ракетный пуск Пхеньяна в нынешнем году.

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР двух, предположительно, баллистических ракет из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. Согласно информации агентства Рёнхап, ракеты пролетели порядка 430 км, высота полета в наивысшей точке составила 36 км.

КНДР 12 января сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Как было объявлено в Пхеньяне, 11 января она пролетела 1 000 км и точно поразила цель, резко изменив траекторию на завершающем этапе полета. Испытание, согласно этому сообщению, было направлено на окончательную проверку технических характеристик разработанной в КНДР системы гиперзвукового оружия. Еще один запуск был проведен 5 января.