СМИ: Эфиопия потребовала от ВОЗ провести расследование в отношении Гебрейесуса

ПРЕТОРИЯ, 14 января. /ТАСС/. Правительство Эфиопии призвало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) начать расследование в отношении ее генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса на предмет возможного нарушения им должностных полномочий и вмешательства во внутренние дела Эфиопии. Об этом сообщил в пятницу эфиопский телеканал Fana со ссылкой на письмо МИД Эфиопии, заметив, что Гебрейесус является гражданином Эфиопии и родился в семье выходцев из мятежного штата Тыграй.

"Тедрос Гебрейесус продолжает оставаться активным членом и сторонником Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), - говорится в документе, направленном МИД в исполком ВОЗ. - В своих выступлениях в СМИ Тедрос Гебрейесус поддерживает НФОТ и празднует то, что считает военными успехами НФОТ".

МИД сообщил, что правительство Эфиопии "находится в процессе возбуждения соответствующего судебного разбирательства против Тедроса Гебрейесуса для привлечения его к ответственности". "В этой связи мы настоятельно призываем вас [исполком ВОЗ] провести расследование в отношении генерального директора для установления масштабов его неправомерного поведения и нарушения профессиональных и юридических норм".

Федеральные подразделения ВС Эфиопии развернули 25 ноября 2021 года на севере страны крупное наступление на позиции сил Тыграя, которые пытались перерезать в штатах Амхара и Афар важнейшие транспортные магистрали и выйти к столице. В ходе него правительственные части вернули контроль более чем над 40 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Руководство повстанцев объявило 20 декабря, что отдало приказ всем отрядам покинуть территорию штатов Амхара и Афар и вернуться в Тыграй. Одновременно лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире.