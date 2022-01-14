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Отношения России и НАТО

Министр обороны ФРГ считает красной линией требование РФ о нерасширении НАТО

Кристине Ламбрехт отметила, что между красными линиями и военным конфликтом "есть большой простор"

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт считает красной линией требование РФ о нерасширении НАТО на восток. Об этом она заявила в пятницу в ходе своего выступления в парламенте, информирует агентство Reuters.

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"У России нет права вето в отношении вопросов, касающихся альянса, и [она] не может шантажировать нас. Эти красные линии должны быть четкими при решении всех рассматриваемых задач. Однако между этими красными линиями и военным конфликтом есть большой простор, который мы должны задействовать", - сказала она, добавив, что встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине на следующей неделе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в альянс Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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