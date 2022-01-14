Министры обороны Великобритании и Украины обсудили ситуацию на украино-российской границе

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Об этом в пятницу сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

"Я дал ясно понять, что Великобритания и наши союзники по НАТО решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Любое вторжение России будет стратегической ошибкой и приведет к серьезным последствиям", - говорится в заявлении британского военного ведомства.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.