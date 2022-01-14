Представитель Армении обсудил с замглавы МИД РФ процесс урегулирования отношений с Анкарой

ЕРЕВАН, 14 января. /ТАСС/. Специальный представитель Армении по началу диалога с Турцией Рубен Рубинян в пятницу в Москве перед началом переговоров с турецким коллегой Сердаром Кылычом провел встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян.

"14 января, накануне встречи армяно-турецких спецпредставителей, вице-спикер парламента, спецпредставитель по армяно-турецкому процессу урегулирования отношений Рубен Рубинян в Москве встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Стороны обменялись мнениями о процессе урегулирования между Арменией и Турцией", - написал он на странице в Facebook.

Московские переговоры между Рубиняном и Кылычом уже завершились, они длились полтора часа. В МИД Армении заявили, что встреча прошла в позитивней атмосфере, стороны договорились продолжить переговорный процесс.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.