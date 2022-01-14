Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в Акмолинской и Костанайской областях

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом в пятницу с 15 января отменил чрезвычайное положение в Акмолинской и Костанайской областях республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Отменить с 07 часов 00 минут 15 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Акмолинской области, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 737 "О введении чрезвычайного положения в Акмолинской области", - говорится в сообщении.

Аналогичный указ подписан в отношении Костанайской области.

Ранее в пятницу Токаев постановил отменить режим чрезвычайного положения в городе Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях с 18:00 (15:00 мск) 14 января. Кроме того, президент с 13 января отменил режим чрезвычайного положения в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях. Таким образом, сейчас режим ЧП действует в 8 из 17 регионов страны. Режим чрезвычайного положения введен в регионах республики с 5 января.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.