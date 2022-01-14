США, Великобритания, ЕС приветствовали проведение сербского референдума 16 января

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. США, Великобритания и Евросоюз приветствовали в пятницу проведение 16 января референдума об изменении конституции Сербии в области правосудия. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США.

"Франция, Германия, Италия, Великобритания, США и Евросоюз приветствуют проведение 16 января в Сербии референдума по конституционным изменениям как ключевой шаг к укреплению независимости судебной власти и повышению прозрачности и эффективности институтов верховенства права в стране. Мы считаем, что эти реформы являются шагом вперед к приведению Сербии в соответствие с европейскими стандартами и поддержат процесс вступления Сербии в ЕС", - отмечается в документе.

Его авторы призвали "всех граждан Сербии принять участие в референдуме" и подчеркнули важность предоставления им соответствующего права по всему миру. "Мы с сожалением отмечаем, что правительство Косова не позволило Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) собрать бюллетени лиц, имеющих право голосовать и проживающих в Косово, для предстоящего референдума в соответствии со сложившейся практикой. Мы призываем правительство Косова позволить сербам в Косово реализовать свое право голоса на выборах и избирательных процессах в соответствии с этой сложившейся практикой", - говорится в совместном заявлении.

Берлин, Брюссель, Вашингтон, Лондон, Париж и Рим призвали власти Сербии и непризнанного Косова "воздержаться от действий и риторики, обостряющих напряженность, и принимать конструктивное участие в диалоге при содействии ЕС". Они подчеркнули важность достижения в рамках этих консультаций прогресса по "всеобъемлющему соглашению, которое раскроет перспективы ЕС и повысит региональную стабильность".

В ноябре 2021 года Народная скупщина (парламент) Сербии официально утвердила сроки референдума об изменении конституции Сербии в области правосудия. Сербский парламент также принял закон "О референдуме и народной инициативе", который отменяет обязательный порог явки в 50% при проведении референдума. Согласно документу, для принятия инициативы на референдуме теперь будет необходимо простое большинство голосов.