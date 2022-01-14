Эксперт: прорыва в отношениях Еревана и Анкары в кратчайшей перспективе ожидать не стоит

ЕРЕВАН, 14 января. /ТАСС/. Серьезного прорыва в отношениях Армении и Турции по итогам первых переговоров специальных представителей, которые прошли в пятницу в Москве, ожидать не стоит, стороны ограничены внутриполитическими реалиями. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор аналитического центра "Институт Кавказа", политолог Александр Искандарян.

"Начался довольно сложный процесс между Арменией и Турцией, и, хотя, у сторон есть воля, они по-разному видят процесс нормализации отношений. В обоих случаях есть ограничения внутриполитическими реалиями. Какой-то процесс будет, однако в ближайшее время не стоить ожидать серьезного прорыва", - считает он.

Искандарян добавил, что в процессе нормализации армяно-турецких отношений есть и третья сила - Азербайджан. "Позиция Анкары во многом едина с позицией Баку, что добавляет определенные трудности к возможности нормализации отношений между Арменией и Турцией", - уточнил политолог.

Первая встреча специальных представителей Армении и Турции по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча состоялась в пятницу в Москве. После завершения переговоров МИД Армении заявил, что стороны согласились продолжить переговоры без предварительных условий, охарактеризовав встречу конструктивной и позитивной.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.