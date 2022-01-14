Сербы из Косова потребовали у ЕС обеспечить им возможность проголосовать на референдуме

БЕЛГРАД, 14 января. /ТАСС/. Представители сербского населения непризнанного Косова потребовали от Евросоюза оказать влияние на Приштину и обеспечить сербскому населению возможность принять участие в сербском референдуме по изменению конституции. Об этом заявил в пятницу Горан Ракич, председатель партии "Сербский список", защищающей интересы косовских сербов, по результатам встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.

"Мы все еще верим ЕС, не хотим терять доверие к нему. Увидим в воскресенье, насколько они выполнят свои обещания. ЕС, страны Квинты (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия) ясно заявили всем в Приштине, что референдум в воскресенье на территории Косова должен состояться. ЕС требует от нас следовать по европейскому пути, открывать кластер, и референдум проходит, потому что этого требует Евросоюз от нас. Мы требуем от ЕС, чтобы они перешли от слов к делу, хватит обещаний и разговоров. <...> Поэтому ответственность ЕС высока, мы готовы выйти на референдум, мы требуем предоставить нам основные права человека, выбирать и быть избранными", - заявил Ракич.

Ранее премьер непризнанного Косова Альбин Курти заявил, что Приштина не даст разрешения на проведение референдума о внесении поправок в конституцию Сербии на своей территории. Премьер непризнанного образования утверждал, что Косово - "суверенное государство" и проведение референдума "другой страны" на его территории невозможно.

Референдум об изменении конституции Сербии в области правосудия пройдет 16 января.