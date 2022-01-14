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Отношения России и НАТО
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В ЕС заявили, что продолжат готовить новые санкции против России

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз усилит взаимодействие с США, НАТО и с партнерами в рамках ОБСЕ
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель EPA-EFE/JULIEN WARNAND/POOL
Описание
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© EPA-EFE/JULIEN WARNAND/POOL

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. ЕС продолжит готовить новые санкции в отношении России в координации с партнерами, а также усилит взаимодействие с США, НАТО и с партнерами в рамках ОБСЕ.

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Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС во французском Бресте.

"ЕС продолжит подготовку новых санкций против России в тесном взаимодействии с иностранными партнерами, - заявил Боррель на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии. - Мы усилим координацию с США, НАТО и с партнерами внутри ОБСЕ".

Ответ на агрессию

Евросоюз готов ответить на любую агрессию, но предпочитает путь диалога и переговоров, заявил верховный представитель ЕС.

"Обсуждение архитектуры европейской безопасности было в центре внимания дискуссии министров. ЕС должен действовать как самостоятельный геополитический игрок. Мы должны быть готовы к отражению агрессии, но предпочитаем путь дипломатии и переговоров, - заявил он. - Мы отвергаем любые попытки России воссоздать сферы влияния в Европе".

Теги
СШАРоссияОтношения России и НАТОБоррель, Жозеп
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