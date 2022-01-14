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Боррель: ЕС поддерживает переговоры с РФ по контролю над вооружениями и военным учениям

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. ЕС поддерживает переговоры с Россией по контролю над вооружениями и прозрачности учений, но не в ущерб фундаментальным ценностям и принципам союза. Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС во французском Бресте. Пресс-конференцию транслировала в режиме онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

"ЕС поддерживает переговоры по контролю над вооружениями. Мы также считаем необходимым обсуждать меры доверия, включая механизмы обеспечения прозрачности военных учений, - сказал Боррель. - В целом мы поддерживаем диалог с Россией, но не в ущерб нашим фундаментальным ценностям и принципам".

Теги
РоссияБоррель, Жозеп
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