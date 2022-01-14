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Глава офиса Зеленского заявил, что около 90% сайтов восстановили работу после кибератаки

Андрей Ермак уточнил, что Украина по этой проблеме тесно сотрудничает с США и Великобританией

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Большая часть правительственных сайтов Украины, против которых была совершена кибератака, восстановили работу. Об этом сообщил в пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

"На данный момент практически 90% сайтов возобновили работу. Сейчас Служба безопасности [Украины] и наша разведка проводят очень глубокий анализ, и, конечно, у нас есть соображения, кто это сделал и когда мы будем готовы официально проинформировать и предпринять официальные меры в координации с нашими партнерами", - отметил он.

Ермак уточнил, что Украина по этой проблеме "тесно сотрудничает с США и Великобританией".

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