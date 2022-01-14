Главы МИД стран ЕС высказались за продолжение "требовательного диалога" с РФ

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок посетят в ближайшие дни Украину. Об этом сообщил в пятницу глава французского МИД на пресс-конференции во французском Бресте, где завершилась неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Пресс-конференция транслировалась на сайте Еврокомиссии.

"Первой в понедельник поездку на Украину совершит госпожа Бербок, чтобы подготовить наш совместный визит, который мы совершим в ближайшие дни", - сказал Ле Дриан. Он уточнил, что они посетят демаркационную линию и проведут переговоры в Киеве.

По словам Ле Дриана, "участники встречи в Бресте были едины в том, что любая агрессия в отношении Украины повлечет за собой масштабные последствия". "Министры подтвердили также приверженность территориальной целостности Украины", - добавил французский министр. "Франция и Германия со своей стороны продолжат усилия для реализации Минских договоренностей", - отметил Ле Дриан.

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