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Главы МИД стран ЕС высказались за продолжение "требовательного диалога" с РФ

Министры иностранных дел Франции и Германии посетят в ближайшие дни Украину

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок посетят в ближайшие дни Украину. Об этом сообщил в пятницу глава французского МИД на пресс-конференции во французском Бресте, где завершилась неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Пресс-конференция транслировалась на сайте Еврокомиссии.

"Первой в понедельник поездку на Украину совершит госпожа Бербок, чтобы подготовить наш совместный визит, который мы совершим в ближайшие дни", - сказал Ле Дриан. Он уточнил, что они посетят демаркационную линию и проведут переговоры в Киеве.

По словам Ле Дриана, "участники встречи в Бресте были едины в том, что любая агрессия в отношении Украины повлечет за собой масштабные последствия". "Министры подтвердили также приверженность территориальной целостности Украины", - добавил французский министр. "Франция и Германия со своей стороны продолжат усилия для реализации Минских договоренностей", - отметил Ле Дриан.

Участники встречи глав МИД стран ЕС высказались за продолжение "требовательного диалога" с РФ

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияЛе Дриан, Жан-ИвБербок, Анналена
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