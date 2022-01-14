Глава МИД Грузии проведет консультации в НАТО в контексте инициативы РФ о безопасности

ТБИЛИСИ, 14 января. /ТАСС/. Вице-премьер-министр - министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 17-18 января в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также проведет консультации с послами стран альянса по поводу диалога с Россией о гарантиях безопасности. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МИД республики.

"В рамках визита министр иностранных дел Давид Залкалиани проведет двусторонние встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также неформальные переговоры с послами стран НАТО. Главной целью встреч обозначены консультации с союзниками в связи с начавшимся диалогом между НАТО и Российской Федерацией по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, Залкалиани обсудит с партнерами динамику сотрудничества Грузии с НАТО, а также ситуацию с безопасностью в евроатлантическом пространстве.

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в альянс Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.