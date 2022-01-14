СМИ: на западе Ирака задержали 11 боевиков ИГ

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники Службы национальной безопасности Ирака (INSS) задержали на западе страны 11 боевиков, состоявших в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в пятницу местный новостной портал Baghdad al-Yawm.

"В результате успешно проведенной операции в нескольких районах провинции Анбар были задержаны 11 человек, обвиняемых в террористической деятельности. Все они уже признали свою принадлежность к группировке ИГ, а также причастность к совершению терактов на территории Ирака", - цитирует портал заявление INSS.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года власти объявили об окончательном поражении ИГ. Между тем силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.