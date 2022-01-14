В попытке захвата департамента погранслужбы в Алма-Ате участвовали около 500 человек

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Порядка 500 человек 5 января участвовало в нападении на здание департамента пограничной службы по Алма-Атинской области с целью его захвата и хищения оружия. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

"5 января около 500 человек, вооруженные дубинками, шумовыми гранатами и арматурой, пытались осуществить захват здания департамента пограничной службы по Алма-Атинской области. Повредив установленные по периметру видеокамеры, нападавшие пытались проникнуть внутрь здания и завладеть оружием", - говорится в сообщении.

Силами личного состава, отметили в пресс-службе, пограничники, оставшиеся для защиты объектов департамента, оттеснили нападавших. "Около двух часов дня нападавшие захватили соседнее здание, где находится управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана по городу Алма-Ате, и подожгли его. До приезда пожарных машин пограничники приступили к тушению пожара и эвакуировали 57 сотрудников прокуратуры и двух курсантов Министерства обороны Казахстана", - пояснили в ведомстве. Пограничники также пресекли попытку нападавших взять в заложники семь сотрудников пожарной охраны.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.