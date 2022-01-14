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Spiegel: в ЕС нет единства по поводу санкций против России из-за ситуации вокруг Украины

Возможные экономические санкции могут повлечь дальнейший рост цен на энергоносители, говорится в статье

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Члены Европейского союза не уверены в том, как именно реагировать на возможную эскалацию вокруг Украины, поскольку возможные экономические санкции могут повлечь дальнейший рост цен на энергоносители. Об этом сообщил в пятницу немецкий еженедельник Der Spiegel в статье, посвященной переговорам о безопасности в Европе между Западом и Россией.

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"Также неясно, смогут ли европейцы решиться на введение жестких экономических санкций в случае вторжения на Украину, поскольку такие санкции еще больше повысят цены на энергоносители в Европе", - пишут авторы статьи. Разве что "Северный поток - 2", вероятно, "будет обречен" в случае эскалации, отмечается в материале.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок неоднократно говорила, что ЕС выступает по вопросу воздействия на Россию сплоченно и скоординированно.

По мнению обозревателей, действия России "обнажают слабости западных альянсов". "Вопрос в том, как далеко зашли бы США и Европа, чтобы защищать такие страны НАТО, как Эстония или Литва, не говоря уже о странах, не входящих в альянс, к примеру Украины", - отмечают авторы Маркус Беккер и Матиас Гебауер.

Der Spiegel также предполагает, что "в НАТО уже несколько недель гадают", зачем России нужно было якобы концентрировать войска с российской стороны границы. Авторы при этом констатируют, что вступление Украины и Грузии в НАТО "в обозримом будущем практически исключено" из-за территориальных конфликтов, РФ вернулась "на мировую арену в качестве супердержавы", а европейцы "выступают только в качестве статистов".

Журнал, ссылаясь на источники в НАТО, также пишет, что у альянса "нет конкретных свидетельств", что РФ будто бы хочет начать наступление, но блок больше не хочет исключать такого развития событий и якобы "настраивается на худшие сценарии".

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УкраинаГерманияРоссияОтношения России и НАТОПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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