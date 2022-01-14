Сенатор США Рубио представил свой проект санкций против РФ в случае вторжения на Украину

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) в пятницу представил свой проект санкций против России в случае вторжения на Украину. Об этом сообщила пресс-служба законодателя.

Согласно тексту законопроекта, получившему название "Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022", в случае вторжения на Украину рестрикции коснутся российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу. Их потенциальные американские визы будут аннулированы, а возможные активы в США будут заморожены. Санкции, по словам Рубио, коснутся и "российских олигархов", имена которых не уточняются.

Инициатива содержит "запрет на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики", а также вводит санкции против международной межбанковской системе SWIFT, если та "не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции законопроекта". Рубио также предлагает ввести рестрикции в отношении газопровода "Северный поток - 2" и обязывает госсекретаря разработать стратегию того, как США могут "подтолкнуть другие страны к введению соответствующих санкций против России".

В пресс-службе Рубио подчеркнули, что данная инициатива "не будет зависеть от президента [США Джо] Байдена, который будет решать, что считать вторжением на Украину".

"Президент Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег по Сенату вместе со мной принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно", - утверждал Рубио в связи с внесением законопроекта.

Альтернатива демократов

В среду группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в Сенат свой законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть и "Северный поток - 2".

Принятие законопроекта требует утверждения обеими палатами Конгресса полного состава, после чего он поступит на подпись главе государства. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила о том, что администрация США поддерживает его.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военная помощь США Киеву и проект пакета новых санкций Соединенных Штатов против РФ продолжают деструктивную линию Вашингтона на поддержку киевских властей. Она указала на противоречия в действиях США в контексте подготовки возможных санкций против РФ за якобы возможное нападение на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.