В Госдепе полагают, что осуществленный КНДР ракетный запуск создал угрозу для ее соседей

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Госдепартамент США полагает, что осуществленный Пхеньяном в пятницу запуск ракеты создал угрозу для соседних с КНДР государств. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, которое привело агентство Reuters.

По мнению американской стороны, запуск "представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества". "Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу к КНДР и призываем их вступить в диалог. Наша приверженность обороне Республики Корея и Японии остается непоколебимой", - отметили в Госдепартаменте.

14 января береговая охрана Японии проинформировала о том, что КНДР совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря.

Ранее Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР двух, предположительно, баллистических ракет из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. По данным агентства Рёнхап, ракеты пролетели порядка 430 км, высота полета в наивысшей точке составила 36 км.