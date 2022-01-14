Вучич прокомментировал аннулирование австралийской визы Джоковича

БЕЛГРАД, 14 января. /ТАСС/. Судебная система Австралии ничего не значит, поскольку окончательные решения принимаются исполнительной властью вопреки решениям судебной власти. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич, комментируя аннулирование визы теннисисту Новаку Джоковичу.

Вучич отметил, что решение об аннулировании визы Джоковичу лично приветствовал премьер Австралии Скотт Моррисон. "Удивлен фактом, что такие решения могут принимать органы власти против законных решений судебных органов. Нам часто читают лекции о верховенстве права <...>, этим вы нам показали, как выглядит независимое правосудие и, прежде всего, как выглядит ничего не значащее правосудие", - заявил сербский лидер.

"Нападки и давление на Новака Джоковича, гражданина Сербии, по непонятным нам причинам достигли таких размеров, что я не посчитал возможным не выступить и не сказать, что я об этом думаю и каким будет наш ответ Австралии на это. Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию? Вам это нужно, чтобы победить на каких-то выборах, понравиться своей общественности?" - задал вопрос Вучич.

"Мы будем бороться за Джоковича. Можете писать сотни отвратительных статей о нем, но он останется лучшим теннисистом всех времен. Сербия ответит вам, уважая международные правила и адекватное поведение страны", - заключил президент.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддержал решение министра по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекса Хоука, повторно аннулировавшего визу сербского теннисиста Новака Джоковича. В своем заявлении австралийский премьер, в частности, отметил, что виза спортсмена была повторно аннулирована "после тщательного рассмотрения" и исходя из интересов общества.

Новак Джокович был задержан 5 января в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.