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Байден проведет пресс-конференцию 19 января

Президент США Джо Байден EPA-EFE/SHAWN THEW/POOL
Описание
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/SHAWN THEW/POOL

Байден проведет пресс-конференцию 19 января - Белый дом.

Новость дополняется

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СШАБайден, Джо
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