Пентагон подтвердил наличие у США данных о подготовке РФ предлога для вторжения на Украину

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил появившиеся ранее в СМИ утверждения о том, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Соответствующее заявление он сделал, выступая в пятницу на брифинге в Министерстве обороны США.

"Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину", - утверждал Кирби. По его словам, речь идет о "группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом".

Кирби считает, что ситуацию вокруг Украины пока можно урегулировать дипломатическими средствами.

"В Минобороны полагают, что у нас пока есть время и возможности для дипломатического решения [вопроса]", - указал Кирби. При этом он подчеркнул, что США "продолжат оказывать военную поддержку Украине для укрепления ее оборонных возможностей".

На Украине остаются менее 200 инструкторов Нацгвардии США.

США не видят необходимости в отдельной "горячей линии" с РФ по Украине.