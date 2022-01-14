Джонсон и Эрдоган выразили озабоченность ситуацией вокруг Украины

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган выразили значительную озабоченность наращиванием сил России у границ с Украиной. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора двух политиков, состоявшегося в пятницу.

"Они поделились значительными опасениями по поводу наращивания российских сил на границе с Украиной и подчеркнули готовность НАТО избежать дальнейшей эскалации. Они привержены продолжению работы с использованием средств НАТО для того, чтобы найти решение", - отмечается в коммюнике.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Джонсон и Эрдоган обсудили также "дальнейшее укрепления двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны" и пути "увеличения объема торговли и инвестиций между Великобританией и Турцией".