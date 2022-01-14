СБУ заявила о "некоторых признаках" причастности хакеров из России к кибератаке на Украине

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственной службой по вопросам связи и киберполиции продолжает расследование кибератаки на сайты органов государственной власти, которая произошла в ночь с 13 на 14 января. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр СБУ.

"На данный момент можно сказать, что есть некоторые признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных с российскими спецслужбами", - утверждается в сообщении.

СБУ напомнила, что всего было атаковано более 70 государственных сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. "Содержание сайтов не изменилось, а утечки персональных данных не произошло. Наши специалисты совместно с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства веб-ресурсов", - подчеркивает спецслужба.

Отмечается, что по инициативе СБУ был отключен ряд критически важных государственных ресурсов, в том числе портал госуслуг "Дия" ("Действие"), для локализации технической проблемы и предотвращения распространения атаки. При этом сообщения о хакерах, эксплуатирующих конкретную уязвимость системы управления контентом, появившиеся в СМИ в течение дня, были одной из версий, которые обрабатывались.

"Теперь, в конце концов, мы, скорее всего, можем утверждать, что среди прочего произошла так называемая атака на цепочку поставок, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ к правам администрирования веб-ресурсов, пострадавших от атаки. Специалисты продолжат работу над расследованием, чтобы установить его клиентов и дальнейшую официальную атрибуцию. Все подробности события задокументированы в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ", - отмечается в сообщении.