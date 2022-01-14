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Президент Аргентины посетит 3 февраля Москву

Альберто Фернандес планирует встретиться с Владимиром Путиным
Президент Аргентины Альберто Фернандес AP Photo/Natacha Pisarenko
Описание
Президент Аргентины Альберто Фернандес
© AP Photo/Natacha Pisarenko

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 января. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес посетит 3 февраля Москву для встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в администрации президента южноамериканской республики.

"Президент встретится 3 февраля в Москве с Владимиром Путиным", - сообщил собеседник. По его словам, глава государства намерен обсудить с российским коллегой "сотрудничество в сфере вакцин от коронавируса, инвестиции и другие темы, представляющие взаимный интерес".

Как сообщили в администрации президента, Фернандес пробудет в Москве 48 часов, после чего отправится в Китай.

В феврале прошлого года пресс-служба администрации аргентинского президента сообщила, что в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин пригласил Фернандеса посетить Россию, а аргентинский лидер в ответ заверил, что намерен совершить визит в Москву, так как считает приоритетным развитие отношений между двумя странами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАргентинаРоссияФернандес, Альберто
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