NYT: США при эскалации будут готовить украинских бойцов на восточном фланге НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. США не исключают возможности подготовки украинских бойцов на территории Польши, Румынии и Словакии в случае эскалации напряженности. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По их информации, в случае якобы возможного российского вторжения на Украину, США будут "стремиться оказать помощь" Киеву. Министерство обороны США намерено принимать меры на этом направлении в открытом порядке, в то время как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) будет действовать скрытно.

Как утверждают источники газеты, США "почти наверняка будут поставлять [Украине] оружие". Также не исключено, что Вашингтон и НАТО обеспечат поставки медицинского оборудования, услуг, а также готовы будут предоставлять убежище. Вместе с тем, утверждают источники издания, в рамках оказания поддержки Киеву США могут организовать подготовку "украинских повстанцев" на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и Словакии.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон намерен укрепить в военном плане страны восточного фланга НАТО в случае вторжения России на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также не исключил увеличения численности войск Североатлантического альянса на его восточной границе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключал вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.