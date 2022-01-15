Полиция Косова захватила бюллетени для референдума об изменении конституции Сербии

БЕЛГРАД, 15 января. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова задержала избирательный материал, который везли на территорию автономного сербского края для проведения референдума. Как сообщила в пятницу пресс-служба Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии, вместе с бюллетенями был задержан координатор Республиканской избирательной комиссии Марко Янкович.

Сообщается, что задержание двух грузовиков, перевозивших избирательный материал, произошло около 22:30 (00:30 мск) на КПП "Мердаре" на административной линии между Косово и Центральной Сербией. Бюллетени сопровождал координатор избиркома Марко Янкович. Полиция задержала его без всяких правовых оснований и увезла в неизвестном направлении. Также задержаны водители грузовиков, сообщает канцелярия.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии Петар Петкович оповестил о случившемся спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, назвав инцидент "скандалом огромных размеров и с огромными последствиями".

Референдум об изменении конституции Сербии в области правосудия пройдет 16 января. Ранее премьер непризнанного Косова Албин Курти заявил, что Приштина не даст разрешения на проведение референдума о внесении поправок в конституцию Сербии на своей территории. Премьер непризнанного образования утверждал, что Косово - "суверенное государство" и проведение референдума "другой страны" на его территории невозможно.

В ответ США, Великобритания и Евросоюз выступили с совместным заявлением, призвав правительство Косова позволить сербам в Косове реализовать свое право голоса на выборах и избирательных процессах. Берлин, Брюссель, Вашингтон, Лондон, Париж и Рим призвали власти Сербии и непризнанного Косова "воздержаться от действий и риторики, обостряющих напряженность, и принимать конструктивное участие в диалоге при содействии ЕС". Они подчеркнули важность достижения в рамках этих консультаций прогресса по "всеобъемлющему соглашению, которое раскроет перспективы ЕС и повысит региональную стабильность".

Власти непризнанного Косова - премьер Албин Курти, президент Вьоса Османи и спикер парламента Глаук Конюфца - в совместном заявлении ответили на призыв западных стран отказом.