Глава МИД Венесуэлы обсудил с послом России сотрудничество между странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия встретился с послом РФ в республике Сергеем Мелик-Багдасаровым для обсуждения сотрудничества между странами, в том числе в экономике. Об этом глава МИД сообщил в пятницу в Twitter.

"Мы провели замечательную рабочую встречу с послом РФ Сергеем Мелик-Багдасаровым, думая о двусторонней повестке на 2022 год и укреплении уже существующего сотрудничества в разных сферах", - написал Пласенсия.

Глава МИД Венесуэлы отметил, что у стран уже налажено взаимодействие в сфере политики, экономики, культуры и здравоохранения.