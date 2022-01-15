В Алма-Ате после беспорядков задержали более 2,4 тыс. человек

НУР-СУЛТАН, 15 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Алма-Ате более 2,4 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом в субботу сообщил информцентр комендатуры города.

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"Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 976 боеприпасов", - говорится в сообщении.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

Токаев заявил, что военные ОДКБ сыграли большую роль в стабилизации ситуации в Казахстане, назвав их миссию успешной. 13 января начался вывод миротворцев из страны.