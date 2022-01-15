В Литве на границе с Белоруссией перестал действовать режим чрезвычайного положения

ВИЛЬНЮС, 15 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения на литовско-белорусской границе, введенный в ноябре 2021 года Вильнюсом в связи с обострением проблемы нелегальной миграции, перестал действовать в субботу. Об отмене ограничений сообщила пресс-служба кабинета министров Литвы.

"С 00:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) субботы режим чрезвычайного положения отменяется", - говорится в сообщении.

Режим ЧП действовал в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории Литвы, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику через Белоруссию. Въезд в эти районы был возможен только по специальным пропускам (это не касалось местных жителей), запрещалось проведение собраний. Нелегальные мигранты в центрах приема не могли пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение было сделано для обращений в официальные инстанции.

Как отмечала в пятницу премьер-министр Ингрида Шимоните, при необходимости к такому режиму можно будет вернуться, но сейчас с учетом стабилизировавшегося положения на границе нужды в его сохранении нет. По ее словам, защита границы будет обеспечиваться теми же средствами, с отменой чрезвычайного положения продолжит действовать режим экстремальной ситуации.

В течение 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее. С августа 2021 года пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены несколько тысяч человек, а основной поток мигрантов переместился на границу Белоруссии с Польшей и Латвией.