Председатель ОБСЕ в середине февраля намерен посетить Москву

ВАРШАВА, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау в середине февраля планирует посетить Москву. Об этом заявил в субботу Польскому агентству печати пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Лукаш Ясина.

По его словам, сначала Рау посетит Украину и США. "А в середине будущего месяца, вероятнее всего, 15 февраля, председатель ОБСЕ встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Визит в Москву - это нормальная процедура для председателя ОБСЕ, связанная с тем, что Россия - одна из важнейших стран - членов этой организации", - сказал Ясина.

Визит Рау на Украину запланирован в конце января - начале февраля. Польский министр встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также посетит приграничные районы в связи с работой миссии ОБСЕ в этом регионе.

Как указал Ясина, сразу после этого визита Рау посетит Вашингтон, где встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что возможны и другие встречи министра в Вашингтоне, но, по словам пресс-секретаря, детали этого визита еще не определены.

В ходе встречи с Блинкеном, как сказал представитель польского МИД, "будут обсуждаться вопросы, связанные с ОБСЕ, а также все спорные вопросы, которые возникают на данный момент, в декабре и январе, в Европе". "Это темы, которые министр Рау регулярно затрагивает во время телефонных разговоров с госсекретарем Блинкеном: безопасность, защита Европы от агрессии, международное право и то, что происходит на Украине", - добавил Ясина.

В четверг в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ глава польской дипломатии представил приоритеты польского председательства. Среди них - предотвращение конфликтов и вовлеченность в поиск решений для вызовов в области безопасности в Восточной Европе, а также готовность к диалогу и представление своих инициатив.