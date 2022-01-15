Глава Минобороны Белоруссии высоко оценил действия белорусских миротворцев в Казахстане

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Белорусский воинский контингент в составе Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане успешно справился с поставленными задачами. Об этом заявил в субботу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, обращаясь к личному составу миротворческого контингента.

"Сегодня можно уверенно заявить, что вы успешно с высоким качеством выполнили поставленные перед вами задачи. В рамках миротворческой операции вы продемонстрировали высокий профессионализм, мужество, непреклонную решимость к безусловному выполнению задач", - отметил глава оборонного ведомства, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам министра, "вся страна внимательно следила за трагическими событиями в Казахстане". "В Казахстан мы пришли помочь братскому народу восстановить конституционный порядок и способствовать нормализации жизни в стране", - заявил Хренин. Он напомнил, что задача белорусского миротворческого контингента заключалась "в усилении охраны и обороны важных военных и государственных объектов Казахстана, а также создании условий для стабилизации обстановки в зоне ответственности". "И с этой задачей вы справились на отлично", - констатировал белорусский министр.

Он отметил, что помощь союзников по ОДКБ дала возможность властям Казахстана высвободить и направить дополнительные силы для борьбы с террористами и взять ситуацию в стране под контроль. "ОДКБ на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Именно благодаря вам и нашим коллегам из стран - партнеров по ОДКБ весь мир в очередной раз убедился, что мы своих в беде не бросаем", - заявил глава Минобороны Белоруссии.