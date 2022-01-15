Лукашенко назвал весомым вклад миротворцев Белоруссии в стабилизацию ситуации в Казахстане

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил значительный вклад военнослужащих республики, принимавших участие в операции Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.
"Вы с честью выполнили задачи по охране важных государственных и военных объектов Казахстана, внесли свой значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране", - сказал в субботу на встрече с белорусским миротворческим контингентом Лукашенко, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".
Лукашенко выразил слова особой благодарности "Министерству обороны Российской Федерации, российским военным летчикам, которые организовали и оперативно обеспечили доставку белорусского воинского контингента в Республику Казахстан и обратно".
2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев.
Белорусские военнослужащие в составе миротворческого контингента ОДКБ обеспечивали охрану арсенала в поселке Копчегай и военный аэродром Жетыген недалеко от Алма-Аты. Самолетами ВКС России в пятницу они были доставлены обратно в Белоруссию.