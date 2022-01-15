Экс-глава МИД Украины считает, что военная помощь США не решит основные проблемы Киева

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Дополнительная военная помощь на сумму $200 млн со стороны США Украине пойдет на сферы, которые не решают основные оборонные проблемы Киева. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Константин Грищенко в интервью, текст которого в субботу опубликован на сайте телеканала "112 Украина".

"Многие специалисты в сфере безопасности обращают внимание, что эта помощь хотя и значима, но она предоставляется на сферы, не решающие сугубо военную проблему", - отметил он.

Грищенко уточнил, что Украина имеет серьезный пробел с противовоздушной обороной, который надо закрыть, но предоставленные американцами средства нельзя использовать для этой цели. "На наступление авиации нечем отвечать, а на оказание помощи именно в этой сфере пока политического решения нет", - признал экс-министр. Грищенко не стал переоценивать предоставляемую помощь. "Эта помощь важна, она позволяет высвободить ресурсы для того, чтобы больше закупать свою технику, но она ограничена по направлениям и принципиального изменения в парадигме не создает", - подчеркнул он.

Телеканал CNN в понедельник сообщил, что власти США одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму $200 млн. Как отмечалось в материале, США намерены передать Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. Во вторник газета Politico сообщала, что о выделении указанной поддержки распорядился ранее президент США Джо Байден. Речь идет о механизме, в рамках которого США могут направить другой стране "неотложную военную помощь" со складов Пентагона. Таким образом, Вашингтон передаст Киеву радиолокационную систему и корабельное оборудование.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что наращивание поставок вооружений на Украину повышает напряженность в зоне конфликта на юго-востоке страны.