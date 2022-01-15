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Санкции в отношении России
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Нуланд: США подготовили 18 сценариев действий на случай "российского вторжения" на Украину

Заместитель госсекретаря по политическим делам подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд Pool/Sipa USA via Reuters Connect
Описание
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд
© Pool/Sipa USA via Reuters Connect

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого на Западе "российского вторжения" на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в опубликованном в субботу интервью в британской газете Financial Times.

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"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг", - отметила дипломат.

Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. "Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда - наоборот", - сказала она.

Переговоры по гарантиям безопасности между США и РФ позволили сторонам услышать озабоченности друг друга, однако серьезная дискуссия еще не начиналась, заявила Нуланд.

"На данный момент мы лишь услышали [опасения] друг друга, - сказала она. - Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы [начать] для попытки достигнуть соглашений. В особенности, если они (РФ - прим. ТАСС) хотят, чтобы эти соглашения были юридически обязывающими. Поэтому нам понадобится больше времени".

Теги
УкраинаСШАРоссияСанкции в отношении России
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