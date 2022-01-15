Антитеррористическая операция продолжается в трех регионах Казахстана

Министр обороны Британии обсудил безопасность в Европе с коллегами из Финляндии и Швеции

Визит Бена Уоллеса в Финляндию и Швецию состоялся на фоне новой волны дискуссий о возможном вступлении этих двух стран в НАТО

Читать полностью