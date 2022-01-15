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Протесты в Казахстане

Антитеррористическая операция продолжается в трех регионах Казахстана

Критический "красный" уровень сохраняется в Жамбылской, Алма-Атинской областях и городе Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 15 января. /ТАСС/. Спецслужбы Казахстана продолжают антитеррористическую операцию в трех регионах республики, здесь сохраняется самый высокий - "красный" - уровень террористической опасности.

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Об этом в субботу сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

"Критический "красный" уровень сохраняется в Жамбылской, Алма-Атинской областях и городе Алма-Ате. Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается. Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям", - говорится в сообщении.

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