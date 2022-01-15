Министр обороны Британии обсудил безопасность в Европе с коллегами из Финляндии и Швеции

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел на текущей неделе серию встреч с коллегами из Финляндии, Швеции и Норвегии, на которых обсуждались вопросы европейской безопасности. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении британского военного ведомства.

Как отметил Уоллес, Великобритания и указанные страны "едины в своем подходе по поддержанию европейской безопасности". "Мои дискуссии на этой неделе были напрямую посвящены углублению двусторонних отношений, общей безопасности и последствиям российской агрессии в отношении Украины. Наши переговоры ясно дали понять, что российское вторжение на Украину стало бы стратегической ошибкой, нарушением самых базовых свобод и суверенитета", - отметил министр по итогам трехдневного турне по странам Северной Европы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Визит Уоллеса в Финляндию и Швецию состоялся на фоне новой волны дискуссий о возможном вступлении этих двух стран в НАТО. В последние дни Хельсинки и Стокгольм выступили против российских инициатив в сфере безопасности, требующих юридического прекращения расширения альянса. Финляндия и Швеция подчеркнули, что не намерены вступать в НАТО в обозримом будущем, однако считают, что наличие этой возможности у них должно сохраняться.