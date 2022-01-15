Швеция перебросила дополнительные силы для защиты острова Готланд

СТОКГОЛЬМ, 15 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Швеции перебросили на остров Готланд оперативное спецподразделение, входящее в состав полка из провинции Норботтен. Об этом сообщается в опубликованном в субботу пресс-релизе ВС.

Переброска была осуществлена в пятницу вечером транспортным самолетом С-17 международной транспортной организации Heavy Airlift Wing, куда входит Швеция, из аэропорта Каллакса. При этом часть военных прибыли на остров морем на пароме.

В сообщении эти действия назвали "реакцией Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной". Вместе с тем, по словам начальника оперативного отдела Вооруженных сил Швеции Микаэля Клаэссона, "это не обязательно означает возросшую угрозу". "Мы всегда действуем в соответствии с текущей обстановкой", - добавил он.

В свою очередь министр обороны королевства Петер Хультквист в интервью Шведскому радио объяснил переброску спецподразделения необходимостью усиления защиты Готланда в нынешней "напряженной ситуации". "Важно в этой ситуации показать, что мы не наивны. Швецию не застать врасплох, если что-то случится. Важно отметить и послать сигналы о том, что мы серьезно относимся к этой ситуации", - сказал Хультквист.

Министр также прокомментировал требование оппозиции об объявлении правительством так называемой опции НАТО - сохранения возможности подать заявку на присоединение к альянсу. В парламенте есть большинство по вопросу членства в этой организации, но, по словам Хультквиста, кабмин не поддерживает ни один из вариантов. "Наша линия - стабильность и свобода от военных союзов. Правительство, которое я представляю, в этом вопросе непоколебимо", - подчеркнул он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.