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Пассажиров международного аэропорта Киев эвакуировали из-за сообщения о минировании

Информация о минировании поступила от анонима

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции и службы безопасности международного аэропорта Киев (Жуляны) в субботу эвакуировали пассажиров из-за сообщения о взрывном устройстве на территории авиапредприятия.

В настоящий момент, как передает телеканал "Украина-24", все пассажиры находятся на улице у здания аэропорта. Кроме того, уточняется, что информация о минировании поступила от анонима.

Сообщения о взрывном устройстве в этом аэропорту многократно поступали и ранее. Проверки подтверждали, что все они были ложными.

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