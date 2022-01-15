Bloomberg: ЕС начал тестирование системы защиты от кибератак

ТАСС, 15 января. Евросоюз в пятницу начал учения по предотвращению кибератак, сценарий которых предполагает условную атаку на фиктивную финскую энергетическую компанию. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы.

По данным агентства, смоделированная атака привела к инциденту в области кибербезопасности, то есть к ситуации, в которой нарушается информационная безопасность организации. Программное обеспечение, подобное использованному во время имитации, используется во многих сферах в ряде стран ЕС. Это значит, что инцидент может оказать влияние на работу многих европейских организаций.

Симуляция кибератаки стала частью масштабных шестинедельных учений ЕС по кибербезопасности, в ходе которых странам придется столкнуться с "атаками" на различные системы и цепочки поставок, а также с побочными социально-экономическими последствиями в других государствах, а затем координировать связи с общественностью и подготовить дипломатический ответ. Симуляция призвана проверить, насколько ЕС способен противостоять внешним воздействиям, и укрепить связи между государствами-членами. Как сообщило ранее агентство Bloomberg, ЕС в настоящий момент не обладает единой структурой для эффективной координации совместного реагирования на крупный кризис.

Учения проходят на фоне опасений, что Россия может сочетать любые действия в отношении Украины с кибератаками, направленными против Запада.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.