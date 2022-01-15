Глава МИД Британии призвала РФ к предметным переговорам и отказу от "вторжения на Украину"

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила с утверждением, что Россия занимается "оправданием вторжения" на территорию Украины и якобы проводит кампанию по дезинформации. Министр призвала Москву к "содержательным переговорам".

"Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию соседней Украины, - утверждает Трасс на своей странице в Twitter, не конкретизируя свои слова. - Россия должна сдерживать свою агрессию, снизить напряженность и вступить в содержательные переговоры".

10-13 января Россия проводила переговоры с США, НАТО и ОБСЕ о европейской безопасности. Москва многократно подчеркивала, что суть дискуссии - нерасширение Североатлантического альянса, отказ от размещения у границ РФ ударных вооружений и предоставление юридически обязывающих гарантий. Однако со стороны представителей Запада звучали заявления, что основная задача диалога - деэскалация на российско-украинской границе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.