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Ситуация на Корейском полуострове

Эксперт: ситуация вокруг КНДР может привести к эскалации при избыточной реакции США

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов обратил внимание, что дистанция полета ракеты, запуск которой был произведен Пхеньяном 11 января, составила около 1 000 км, что является гранью между ракетами средней и малой дальности

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ситуация, связанная с запусками КНДР гиперзвуковых ракет в начале 2022 года, может привести к эскалации в случае избыточной реакции на них со стороны США. Такое мнение выразил в субботу в беседе с ТАСС эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

"Они [запуски ракет] приведут к эскалации, если вызовут избыточные действия со стороны США", - отметил он.

Эксперт обратил внимание, что дистанция полета ракеты, запуск которой был произведен Пхеньяном 11 января, составила около 1 000 км, что является гранью между ракетами средней и малой дальности. "Это единственный повод для беспокойства", - указал Асмолов.

"Северяне показывают, что они устали ждать каких-то встречных вещей со стороны США. Потому что они постоянно говорят, что готовы к диалогу, если США откажутся от враждебной политики", - продолжил собеседник агентства.

Аналитик подчеркнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын по-прежнему придерживается своего обещания об отказе от запуска межконтинентальных баллистических ракет. "Он это обязательство держит, хотя оно остается в общем устным, джентльменским обязательством, а не юридически закрепленным соглашением, которое предлагалось в Ханое (на саммите США - КНДР в 2019 году - прим. ТАСС)", - добавил эксперт.

Ситуация вокруг КНДР

5 января Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что она пролетела около 700 км и поразила заданную цель. 12 января КНДР сообщила об успешном испытании еще одной гиперзвуковой ракеты. Как было объявлено в Пхеньяне, 11 января она пролетела 1 000 км и точно поразила цель, резко изменив траекторию на завершающем этапе полета. Испытание, согласно этому сообщению, было направлено на окончательную проверку технических характеристик разработанной в КНДР системы гиперзвукового оружия. 14 января береговая охрана Японии проинформировала о том, что КНДР совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря, который стал третьим для Пхеньяна в 2022 году.

После запусков северокорейских ракет 5 и 11 января Минфин США внес шестерых граждан КНДР в перечень лиц, которых Вашингтон считает причастными к распространению оружия массового уничтожения.

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