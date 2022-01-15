Эксперт: ситуация вокруг КНДР может привести к эскалации при избыточной реакции США

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ситуация, связанная с запусками КНДР гиперзвуковых ракет в начале 2022 года, может привести к эскалации в случае избыточной реакции на них со стороны США. Такое мнение выразил в субботу в беседе с ТАСС эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

"Они [запуски ракет] приведут к эскалации, если вызовут избыточные действия со стороны США", - отметил он.

Эксперт обратил внимание, что дистанция полета ракеты, запуск которой был произведен Пхеньяном 11 января, составила около 1 000 км, что является гранью между ракетами средней и малой дальности. "Это единственный повод для беспокойства", - указал Асмолов.

"Северяне показывают, что они устали ждать каких-то встречных вещей со стороны США. Потому что они постоянно говорят, что готовы к диалогу, если США откажутся от враждебной политики", - продолжил собеседник агентства.

Аналитик подчеркнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын по-прежнему придерживается своего обещания об отказе от запуска межконтинентальных баллистических ракет. "Он это обязательство держит, хотя оно остается в общем устным, джентльменским обязательством, а не юридически закрепленным соглашением, которое предлагалось в Ханое (на саммите США - КНДР в 2019 году - прим. ТАСС)", - добавил эксперт.

Ситуация вокруг КНДР

5 января Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что она пролетела около 700 км и поразила заданную цель. 12 января КНДР сообщила об успешном испытании еще одной гиперзвуковой ракеты. Как было объявлено в Пхеньяне, 11 января она пролетела 1 000 км и точно поразила цель, резко изменив траекторию на завершающем этапе полета. Испытание, согласно этому сообщению, было направлено на окончательную проверку технических характеристик разработанной в КНДР системы гиперзвукового оружия. 14 января береговая охрана Японии проинформировала о том, что КНДР совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря, который стал третьим для Пхеньяна в 2022 году.

После запусков северокорейских ракет 5 и 11 января Минфин США внес шестерых граждан КНДР в перечень лиц, которых Вашингтон считает причастными к распространению оружия массового уничтожения.