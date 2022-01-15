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Протесты в Казахстане

Генсек ОДКБ заявил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни

При этом Станислав Зась сказал, что у правоохранительных органов и спецслужб Казахстана еще много работы впереди

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Ситуация в Казахстане нормализовалась, но у правоохранительных органов еще много работы. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь-1".

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"Говорить о том, что сейчас обстановка нормализовалось, наверное, это будет не совсем правильно", - отметил Зась и напомнил, что не во всех регионах Казахстана еще отменено чрезвычайное положение. "Но вместе с тем, ситуация выправляется, перелом уже наступил, и можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни", - добавил генсек ОДКБ.

При этом Зась сказал, что у правоохранительных органов и спецслужб Казахстана еще много работы впереди. "Но это уже другая задача. В принципе, там уже не стреляют и таких беспрецедентных событий, как были в последние дни, - такого уже нет", - заявил генсек ОДКБ.

Теги
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