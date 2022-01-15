Миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана до 19 января

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Практически в течение недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану Министерства обороны России до 19 января включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.

Он подчеркнул, что "весь контингент миротворческих сил будет выведен с территории Казахстана". "Именно такая задача поставлена главами наших государств в совместном решении Совета коллективной безопасности о завершении этой операции", - напомнил генсек ОДКБ.

Зась добавил, что "приход миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые "горячие головы", может быть сорвал какие-то замыслы, планы". "Это оценка тех людей, кто работает в Казахстане. Поэтому способствовало прибытие миротворцев перелому этой ситуации и стабилизации положения", - отметил генсек организации. При этом он обратил внимание на то, что "само обращение президента Казахстана [о вводе контингента ОДКБ в республику] абсолютно соответствовало тем полномочиям, которые предоставлены ему в этой стране и было адекватно той ситуации, которая складывалась в государстве".



"Действия наших миротворцев тоже соответствовали тем правовым документам, правовому полю, которое создано в нашей организации. Поэтому никаких сомнений в законности их действий, в законности самого обращения - нет. Тот, кто желает добра Казахстану, должен приветствовать любые шаги, которые идут на пользу этой стране, тем более в такой сложной ситуации", - сказал генсек ОДКБ.