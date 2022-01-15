Генерал СБУ считает, что Москва не хочет воевать с Киевом

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Неоднократные утверждения СМИ и политиков Запада о якобы имеющихся у Москвы сценариях вторжения на Украину представляют собой лишь информационную кампанию на фоне переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности. Такое мнение в субботу озвучил бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк.

"Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно все. Но зачем их описывать на фоне переговоров? <...> Сегодня таких намерений у России нет - <...> вести полномасштабную войну против Украины", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24". По мнению офицера, российский народ такие действия не поддержал бы.

Он обратил внимание и на периодичность таких заявлений со стороны Запада. "Где, например, нападение на Украину в ночь с 24 на 25 декабря?" - напомнил Вовк один из последних растиражированных прогнозов, который так и не реализовался.

По его мнению, американские чиновники, в частности заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, подобного рода заявлениями нагнетают обстановку, чтобы оправдать свои действия на Украине. "Почему происходит нагнетание? Чтобы нам давать побольше оружия, тем более мы просим. И мы делаем Украину складом оружия и взрывчатки", - пояснил Вовк.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Нуланд в опубликованном в субботу интервью в британской газете Financial Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 сценариев действий на случай предполагаемого на Западе "российского вторжения" на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.